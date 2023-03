Il percorso di dimagrimento di un giovane paziente di soli 29 anni, Andrea, che ha subito un intervento di bypass gastrico presso il Centro Bariatrico Federiciano di Napoli, offre uno spunto per riflettere sul problema dell’obesità e sul ruolo della chirurgia bariatrica nella sua gestione. L’obesità è una malattia cronica caratterizzata dall’eccesso di grasso corporeo che può avere gravi conseguenze sulla salute del paziente, tra cui l’insorgenza di malattie cardiovascolari, diabete, apnee notturne e problemi muscolo-scheletrici. La causa principale dell’obesità è l’assunzione di calorie in eccesso rispetto al dispendio energetico, ma possono concorrere anche fattori genetici e ambientali.

In molti casi, la perdita di peso può essere ottenuta attraverso un approccio integrato che prevede un cambiamento dello stile di vita con una dieta equilibrata e l’esercizio fisico regolare, eventualmente supportato da farmaci per ridurre l’appetito. Tuttavia, in alcune situazioni, come quando il paziente ha un BMI (indice di massa corporea) superiore a 40 o quando sono presenti complicanze legate all’obesità, può essere indicata la chirurgia bariatrica.

Oggi Andrea ha già perso più di 75 chili. A chi gli chiede se riuscirà a farcela risponde “devo farcela”. L’obiettivo non è facile da raggiungere, il peso forma è di 80 chili, ma non è certo impossibile.

Il bypass gastrico è una delle tecniche chirurgiche più efficaci per la gestione dell’obesità. Consiste nell’indurre una riduzione della capacità dello stomaco attraverso la creazione di una piccola tasca gastrica, che viene collegata direttamente all’intestino tenue. In questo modo, il paziente si sazia più rapidamente e il cibo bypassa una parte dell’intestino che assorbe i nutrienti, determinando una riduzione dell’assorbimento calorico.

L’intero percorso di dimagrimento, che prevede anche un trattamento psicologico e dietetico-comportamentale, è gestito da un’equipe multidisciplinare che coinvolge endocrinologi, psicologi, nutrizionisti e chirurghi bariatrici.

Il Centro Bariatrico Federiciano di Napoli, diretto dal professor Mario Musella, è un punto di riferimento nel Sud Italia per la gestione dell’obesità attraverso la chirurgia bariatrica. Grazie all’alta specializzazione del personale e all’utilizzo di tecnologie avanzate, il Centro ha raggiunto importanti risultati nella gestione di pazienti con obesità grave.