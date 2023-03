Perseguitava la sua ex incinta. Ma grazie al mobile angel, lo smartwatch antiviolenza, i carabinieri sono riusciti ad arrestarlo. E’ quanto si è verificato a Napoli. Alla donna, dopo l’ultima denuncia, i militari lo scorso 22 marzo avevano consegnato lo smartwatch: grazie a quello ha potuto segnalare le ennesime minacce ricevute dal suo ex. Per l’uomo, 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, sono scattati gli arresti domiciliari: è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi ai danni della ex compagna, tra l’altro in fase di gravidanza.

La notizia della consegna dello smartwatch aveva fatto il giro di tutti gli organi di informazione: era il primo orologio tecnologico antiviolenza consegnato a Napoli. Tempo poco più di una settimana ed è servito appunto per bloccare lo stalker.