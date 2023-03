Il cedolino Inps della pensione è un servizio online che permette ai titolari di una pensione di consultare il proprio cedolino mensile e verificare l’importo dei trattamenti liquidati dall’Inps, questo mese ci sarà anche il conguaglio. Grazie a questo servizio, è possibile conoscere le ragioni per cui l’importo della pensione può variare, accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dei dati. Il servizio è accessibile sia dal sito web dell’Inps che tramite dispositivi mobili, consentendo ai titolari di pensione di accedere alle informazioni in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Per il mese di aprile 2023, le pensioni in pagamento presso Poste Italiane avranno valuta 1° aprile, mentre quelle in pagamento presso gli istituti di credito avranno valuta 3 aprile.

L’Inps, in conformità con la normativa vigente, in qualità di sostituto d’imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici, ha effettuato il conguaglio entro il termine previsto del 28 febbraio. Dunque sono concluse le operazioni di verifica tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo delle somme corrisposte nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti.