Il calendario pagamenti INPS per il mese di aprile 2023 sarà molto importante per coloro che ricevono una pensione, assegno unico figli a carico, reddito di cittadinanza, NASPI e Dis-Coll. Ci sono diverse date di pagamento da tenere in considerazione. Per quanto riguarda la pensione, coloro che ricevono l’accredito diretto sul c/c postale o libretto postale avranno l’accredito il 1° aprile 2023, mentre coloro che hanno l’accredito sul c/c bancario lo avranno il 3 aprile 2023. Se invece si ritira la pensione in contanti alle poste, le date di riscossione dipendono dalla lettera iniziale del cognome, come indicato nel calendario INPS.

Per l’assegno unico figli a carico, il pagamento dovrebbe avvenire entro il 21 aprile 2023 per coloro che già lo percepiscono. A coloro che hanno fatto domanda per la prima volta a marzo 2023, il pagamento sarà effettuato entro la fine del mese. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, coloro che hanno fatto domanda o rinnovato il sussidio a marzo 2023 riceveranno la ricarica sulla carta del reddito di cittadinanza dal 15 aprile 2023. Per coloro che già percepiscono il reddito di cittadinanza, il pagamento avverrà il 27 aprile 2023.

Infine, i percettori della NASPI e Dis-Coll riceveranno il pagamento della prestazione a partire dal 15 aprile 2023, anche se la data potrebbe variare a seconda della data in cui è stata presentata la domanda.