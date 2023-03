Il sistema per richiedere l’indennità per invalidità civile è semplificato grazie all’implementazione di un nuovo sistema di trasmissione e validazione delle certificazioni online da parte dell’INPS. Ciò consentirà ai cittadini di ottenere una definizione più rapida delle istanze e tempi più brevi per le visite. La presentazione della documentazione sanitaria che occorre produrre per permettere all’Inps di accertare gli stati invalidanti e di disabilità viene semplificata attraverso la trasmissione digitale. Le certificazioni necessarie potranno essere allegati direttamente sul portale (anche attraverso il medico certificatore o il proprio patronato).

Le commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario potranno definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamarlo a visita diretta, a patto che la documentazione allegata consenta una valutazione obiettiva.

Il sistema consentirà di evitare ulteriori visite e velocizzerà la definizione delle istanze. La nuova modalità può essere attivata su iniziativa della commissione medica o dell’interessato che potrà allegare le necessarie certificazioni direttamente sul sito dell’INPS, dopo avere effettuato l’accesso all’area personale tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS). La documentazione può essere allegata online anche dal medico certificatore o dal Patronato che assiste il diretto interessato.

Questo nuovo sistema semplificherà notevolmente la procedura di richiesta dell’indennità per invalidità civile e accelererà i tempi di valutazione delle istanze. Tuttavia, è importante che la documentazione allegata sia completa e precisa per consentire una valutazione accurata della condizione dell’interessato.