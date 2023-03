Il mese di aprile dovrebbe portare nuovi aumenti per alcune categorie di pensionati, in particolare per coloro che non hanno ancora ricevuto l’aumento previsto dalla rivalutazione 2023. Tuttavia, l’INPS non ha ancora adeguato le pensioni minime degli over 75 come previsto dalla legge di Bilancio 2023. L’Ente nazionale della previdenza sociale ha dovuto risolvere alcune questioni di adeguamento dei sistemi di calcolo, il che ha fatto slittare l’aumento disposto dalla Manovra 2023 per alcune persone. Tuttavia, la maggior parte dei pensionati ha già ricevuto l’aumento con l’aggiunta degli arretrati nel cedolino di marzo 2023.

Per aprile, si prevede che l’INPS concluderà le operazioni legate all’aggancio dell’adeguamento dell’inflazione per tutti i trattamenti, per cui sono attesi gli ultimi aumenti e relativi arretrati. Per quanto riguarda le pensioni minime degli over 75, al momento non ci sono ancora novità sul rilascio dell’aumento da parte dell’INPS.