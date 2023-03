Il cedolino pensionistico è un documento molto importante per i pensionati, in quanto permette loro di verificare l’importo erogato dall’INPS ogni mese e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Questo documento è diventato facilmente accessibile anche attraverso il sito web dell’INPS, dove i pensionati possono accedere all’area dedicata per consultare il cedolino della loro pensione.

Inoltre, è importante notare che a partire da quest’anno la rivalutazione delle pensioni è stata attribuita al 100 per cento per chi riceve un trattamento fino a 4 volte quello minimo, mentre per gli altri (oltre 2.101,52 euro) la rivalutazione è stata attribuita a partire dal mese di marzo.

Per quanto riguarda il pagamento delle pensioni del mese di aprile, la data di pagamento può variare in base alla modalità di accredito scelta dal pensionato. Infatti, per chi ha la pensione accreditata su conto corrente bancario, il pagamento avverrà a partire dal lunedì 3 aprile, poiché il primo aprile, giorno in cui tradizionalmente avviene il pagamento delle pensioni, quest’anno cade di sabato.

Invece, per chi riceve la pensione presso lo sportello postale, il calendario di pagamento sarà differenziato a seconda della lettera iniziale del cognome del pensionato. La lettera A-B riceverà il pagamento solo la mattina del primo aprile, mentre le altre lettere avranno il pagamento in giorni successivi fino al 7 aprile.

In ogni caso, è importante che i pensionati verifichino sempre l’importo del proprio cedolino pensionistico e che si informino tempestivamente sulla data di pagamento della loro pensione, in modo da poter pianificare le proprie spese in modo oculato. La pensione rappresenta infatti una fonte di reddito fondamentale per i pensionati, che devono fare attenzione a gestirla al meglio per garantirsi un tenore di vita dignitoso anche in età avanzata.