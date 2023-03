L’incidente accaduto ieri lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, non lontano dallo svincolo per Serino, ha visto un SUV perdere il controllo e finire nella scarpata. Fortunatamente, non ci sono conseguenze gravi per il conducente della macchina, nonostante il veicolo sia caduto al di sotto della carreggiata. Tuttavia, per recuperare il veicolo, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale irpino.

Non sono ancora fornite ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente o sulle condizioni del conducente. Si consiglia a tutti i conducenti di guidare con prudenza e rispettare sempre le regole della strada, soprattutto quando si viaggia su strade veloci come autostrade e raccordi autostradali.