Una partita di calcio tra ragazzini che doveva essere un’occasione per divertirsi e mettere alla prova le proprie abilità sportive è invece rovinata dalla violenza e dall’irresponsabilità di alcuni genitori. L’episodio accaduto oggi pomeriggio a Barano d’Ischia è molto grave e preoccupante, non solo per la rissa che si è verificata sugli spalti, ma anche per l’esempio negativo che i genitori hanno dato ai giovani calciatori in campo. Inveire contro i giovani calciatori dell’altra squadra non è mai giustificabile, ma non è neppure accettabile che i genitori si scontrino fisicamente e utilizzino la violenza per risolvere i loro conflitti. Ciò che è accaduto dimostra un totale disprezzo per i valori educativi dello sport e mette in evidenza la necessità di maggiori controlli e sanzioni per prevenire simili episodi.

La Polizia ha fatto bene a intervenire prontamente e ad identificare i partecipanti alla rissa, ma la società sportiva e i genitori coinvolti dovrebbero assumersi la responsabilità di ciò che è accaduto e prendere provvedimenti per evitare che simili episodi possano verificarsi in futuro.