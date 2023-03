Sospensione della nomina del commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, disposta dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonostante l’acquisizione dell’intesa regionale sul nominativo del Presidente. Il TAR Campania ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Campania, ritenendo che una volta raggiunta l’intesa, non sia giustificata alcuna ulteriore dilazione nella formalizzazione della nomina del Presidente. Per il Vesuvio la nomina era toccato al sindaco di Trecase, Raffaele De Luca.

La Regione Campania ha precisato che non è adottato alcun provvedimento riguardante la nomina del commissario straordinario dell’Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e che i principi di diritto espressi dall’ordinanza cautelare emessa per il Parco del Vesuvio valgono anche per l’identica fattispecie relativa al Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.