Taglio del nastro a Palma Campania nella mattinata di ieri 3 marzo, per il Polo della dieta Mediterranea “Alla Corte del Gusto”

Un percorso, quello del Polo, per cui la Regione Campania ha contribuito alla realizzazione dei lavori necessari alla riqualificazione della struttura, già presente nell’ area Pip Novesche di Palma Campania (uno degli edifici adebiti a centro servizi), mediante un co-finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse volta ad individuare Comuni ,in forma singola o associata, per la concessione di contributi finalizzati all’istituzione di uno o più poli per la valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea in particolare mediante la diffusione della conoscenza delle produzioni e delle tradizioni agroalimentari locali.

Al taglio del nastro hanno presenziato oltre al Sindaco Nello Donnarumma, l’ Assessore alle attività produttive nonché Luigi Albano, il Sindaco di Carbonara di Nola Antonio Iannicelli e l’ Assessore Salvatore Piscitelli del comune di San Paolo Belsito come partners dell’ iniziativa.

Tra i presenti, sono intervenuti gli chef stellati Raffaele Amitrano del Mammà Restaurant di Capri, Francesco Franzese del Rear di Nola Luigi Salomone di Re Santi e Leoni di Nola, Antonio Nunziata chef e docente dell’alberghiero di Ottaviano, Antonio Tecchia docente e chef del San Cristoforo di Ercolano, Pietro Nunziata docente e chef de la Perla di San Gennaro Vesuviano; la Dottoressa biologa/nutrizionista Laura Esposito che della dieta Mediterranea ne fa uno stile di vita per sé e i suoi pazienti, Sergio Sbarra civilista del Foro di Nola e giornalista noto nel food come Avvocato Gourmet che si occupa con passione e competenza di valorizzazione dei territori attraverso l’arte del buon cibo, delle tradizioni della cucina mediterranea e campana ed eventi enogastromici come Olivella.

Evento che ha caratterizzato per due anni l’autunno culinario Palmese e di cui si sta già pensando alla prossima edizione, senza escludere come location proprio gli spazi del Polo.

Ospiti della mattinata inaugurale anche una delegazione degli alunni dell’Isis Rosmini di Palma Campania.

L’inaugurazione de “Alla Corte del Gusto” di Palma Campania, come ha sottolineato il Primo Cittadino Donnarumma, segna quella che è “un’ulteriore tappa raggiunta dall’Amministrazione nella valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio. Istituire un centro di divulgazione didattica, in un’area appositamente riqualificata, rappresenta una concreta occasione di sviluppo e propagazione dell’identità della nostra città che, ancora una volta, sceglie di riconoscersi nelle produzioni agroalimentari che hanno contribuito alla sua positiva evoluzione socio-economica.

Dieta Mediterranea e Palma Campania rafforzano il legame che da sempre li lega, rimodulandolo in una formula che saprà divenire punto di riferimento imprescindibile per il territorio”.

Soddisfazione per l’ulteriore obiettivo raggiunto arriva anche da parte dell’ Assessore alle attività Produttive Luigi Albano che sin dagli inizi del suo percorso amministrativo ha promosso e realizzato molteplici iniziative volte al rilancio e sviluppo delle attività produttive presenti sul territorio palmese e impegnate nei settori afferenti all’ agroalimentare sostenendo iniziative che vanno dalla coltivazione, trasformazione e commercializzazione delle eccellenze territoriali: “con il Polo Alla Corte del Gusto, Palma Campania si proietta verso una totale adesione all’universo dei valori della dieta Mediterranea, che rappresenta la massima espressione della nostra cultura enogastronomica”.

Le attività

Il Polo, mediante le attività che saranno svolte, costituira’ punto di riferimento attraverso cui riconoscere e diffondere i propri valori e quelli della propria attività, rafforzando il legame tra il tessuto produttivo locale ,le istituzioni e il grande patrimonio universale rappresentato dallo stile alimentare propugnato dalla Dieta Mediterranea “.

Un vero è proprio laboratorio permanente di sviluppo, progettualità e diffusione di saperi legati ai valori propri della cultura alimentare Mediterranea, un opportunità per imprese, scuole e cittadini; spazi a cui è ridata una nuova identità sempre al servizio della comunità palmese e dei territori limitrofi: Il Polo Alla Corte del Gusto.