Il pagamento delle pensioni costituisce un aspetto fondamentale per la vita di milioni di persone in Italia. Ogni mese, l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) provvede all’erogazione delle pensioni previdenziali e assistenziali, stabilendo un calendario di pagamento che prevede date ben precise per l’accredito dell’importo spettante. Per quanto riguarda il mese di aprile 2023, l’INPS ha già predisposto il calendario di pagamento, con le prime pensioni che saranno accreditate a partire dal 1° aprile e che verranno poi distribuite in base all’ordine alfabetico del cognome del titolare.

lettera A – B sabato 1° aprile;

C – D lunedì 3 aprile;

E – K martedì 4 aprile:

L – O mercoledì 5 aprile;

P – R giovedì 6 aprile;

S – Z venerdì 7 aprile.

È importante sottolineare che, per le pensioni minime, dal mese di gennaio 2023 è scattato l’adeguamento delle pensioni, grazie alla rivalutazione del 100% prevista dall’INPS. Questo significa che alcune persone potrebbero ricevere un importo maggiore rispetto al mese precedente.

In ogni caso, l’INPS fornisce informazioni dettagliate sul calendario di pagamento delle pensioni attraverso il “fascicolo previdenziale del cittadino”, un servizio online a cui è possibile accedere solo con le credenziali digitali di accesso al sistema, come SPID, CIE o CNS.