La truffa online rappresenta un pericolo sempre più diffuso, e il messaggio della Polizia Postale riguardante la truffa che coinvolge l’Inps rappresenta un importante avvertimento per i cittadini. Il raggiro online in questione sfrutta la paura della gente di non aver pagato contributi Inps e li invita a pagare online, con la promessa di evitare code e costi aggiuntivi. In realtà, il link fornito nella comunicazione permette agli autori della truffa di carpire i dati personali e bancari della vittima, che sono poi utilizzati illecitamente.

La Polizia Postale consiglia sempre di verificare l’autenticità delle comunicazioni ricevute e di consultare gli alert relativi alle truffe in atto sul sito dell’Inps. Inoltre, l’Inps ha sottolineato che non ha profili istituzionali attivi su piattaforme di messaggistica istantanea come WhatsApp, Telegram, Signal e WeChat, e che gli utenti devono prestare particolare attenzione ai messaggi provenienti da questi falsi profili.