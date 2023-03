Gli abusi edilizi sono un problema serio in molte parti del mondo, e l’Italia non fa eccezione. L’abusivismo edilizio consiste nella realizzazione di opere edilizie senza le autorizzazioni e le concessioni previste dalla legge, violando così le norme urbanistiche e ambientali. Nel caso specifico dell’isola d’Ischia e di Procida, i Carabinieri della compagnia ischitana stanno effettuando un importante lavoro di monitoraggio del territorio, in collaborazione con l’ufficio tecnico dei comuni isolani, al fine di individuare e denunciare eventuali abusi edilizi.

In particolare, a Barano i militari hanno denunciato tre persone che hanno costruito otto strutture in legno e muratura, con copertura in lamiera, in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali. Mentre a Procida, in via Solchiaro, i Carabinieri hanno denunciato una donna del posto per aver edificato due strutture in legno e ferro di complessivi 100 mq, destinate ad abitazione, in zona vincolata.

La lotta all’abusivismo edilizio è importante per preservare il patrimonio paesaggistico e ambientale del nostro paese, e per garantire la sicurezza delle costruzioni. Gli abusi edilizi possono infatti mettere in pericolo la vita delle persone, soprattutto in caso di eventi sismici o di altre calamità naturali.