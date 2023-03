L’enoteca di Rudy Cianciulli, una delle prime cinque enoteche italiane e la prima in Campania, vittima di un furto di bottiglie di vino, champagne e distillati di fascia alta, del valore di circa 350-400mila euro. Il furto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì e sembra essere commesso da esperti del settore che avevano studiato bene il piano dell’enoteca di Ottaviano. Oltre 600 bottiglie sono finite portate via, valutate dai 200 ai 15mila euro l’una. Rudy Cianciulli ha fatto un appello ai suoi colleghi del settore, invitandoli a non alimentare la criminalità e a segnalare eventuali proposte di vendita anomale, in quanto le bottiglie sono rare e facilmente tracciabili. Ha anche sottolineato che la sua attività andrà avanti regolarmente, nonostante le difficoltà causate dal furto.

Il caso di Rudy Cianciulli non è isolato e purtroppo non è il primo furto di bottiglie di vino ad aver colpito il settore. Le bottiglie di vino sono oggetti di valore e sempre più spesso vengono prese di mira dai ladri, che le rivendono sul mercato nero o le conservano come oggetti da collezione.

È importante che il settore del vino prenda coscienza di questo problema e adotti misure di sicurezza adeguate per prevenirlo. È necessario investire in sistemi di sorveglianza efficaci, formare il personale sulla prevenzione dei furti e lavorare insieme per combattere la criminalità.

Inoltre, come suggerito da Rudy Cianciulli, è importante che i colleghi del settore si uniscano per segnalare eventuali proposte di vendita anomale e contribuire così alla lotta contro la criminalità. Solo lavorando insieme si può sperare di prevenire e combattere questi furti e proteggere il patrimonio di vini di valore che rappresenta una parte importante del nostro patrimonio culturale e storico.