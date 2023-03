Un nuovo ambulatorio per la terapia del dolore ha aperto i battenti presso l’Ospedale del Mare di Ponticelli, nel territorio dell’AslNapoli 1 Centro. Il servizio ambulatoriale si rivolge a tutti i cittadini che soffrono di dolore cronico, garantendo loro un percorso terapeutico specifico per ogni singolo paziente. Inoltre, il nuovo ambulatorio è disponibile non solo per i pazienti già ricoverati presso il presidio ospedaliero, ma anche per tutti coloro che necessitano di una gestione del dolore.

Il team che si occupa dell’ambulatorio è guidato dal dottor Ciro Fittipaldi, responsabile dell’unità operativa complessa di anestesia e rianimazione, e coordinato dal dottor Giovanni Rinaldi. Grazie alla collaborazione di un gran numero di specialisti di diverse branche mediche e chirurgiche presenti presso l’Ospedale del Mare, il servizio ambulatoriale garantisce un’ottima gestione del dolore, contribuendo alla miglior qualità della vita dei pazienti. Il nuovo ambulatorio è aperto al fine di garantire la migliore gestione terapeutica per i pazienti affetti da dolore cronico. Grazie alla disponibilità di questo servizio, i pazienti già ricoverati, tra cui i malati oncologici, potranno essere seguiti sia durante il ricovero sia dopo la dimissione dal nosocomio.

L’apertura del nuovo ambulatorio per la terapia del dolore rappresenta un importante passo avanti per il presidio dell’AslNapoli 1 Centro, che si conferma un punto di riferimento per la salute dei cittadini del territorio.