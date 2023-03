Torre del Greco, gatto ferito al volto da fuochi illegali. Borrelli (AVS) e Simioli: “Continueremo a seguire guarigione di Nino. Massima allerta su botti pericolosi che arrecano danni serissimi ad animali e persone” Il gatto Nino, che appartiene alla colonia felina di Poggio Sant’Antonio a Torre del Greco, era scomparso alcuni giorni fa ed è ritrovato dai volontari gravemente ferito al volto. Soccorso dalle guardie zoofile è accompagnato dal veterinario per le prime cure mediche. Dopo i primi riscontri si è appurato che, con buona probabilità, le ferite al volto sono state causate dall’esplosione di fuochi d’artificio che gli hanno provocato gravi ustioni. Adesso Nino è tornato presso la colonia che lo ospitava anche se avrà bisogno di cure ulteriori.

“Una storia brutta che testimonia ancora una volta i danni gravissimi che i fuochi illegali possono causare alle persone e agli animali. Fortunatamente Nino non ha perso la vista, ma il suo percorso di riabilitazione sarà ancora lungo. E noi continueremo a seguirlo. Da anni denunciamo i criminali che fanno esplodere i fuochi illegali e chiediamo ancora una volta alle istituzioni di vigilare contro esplosioni dei botti che, in particolare in questo periodo di avvicinamento ai festeggiamenti per la squadra del Napoli, rischiano di causare nuovi e più gravi incidenti”. Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, e del conduttore radiofonico Gianni Simioli che hanno ricevuto la denuncia della colonia di Poggio Sant’Antonio.