Polpo trascina in mare un cucciolo di cane e lo annega, una storia davvero tragica e scioccante. L’evento si è verificato nell’area portuale del comune di Centola, in località Palinuro, e ha attirato l’attenzione della stampa locale e nazionale. Secondo quanto riferito, il cucciolo di cane è caduto improvvisamente tra gli scogli e ha iniziato a piangere attirando l’attenzione dei passanti. Le operazioni di soccorso erano già complicate a causa della difficoltà nel raggiungere il cucciolo in una zona piuttosto impervia. Per questo motivo, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto. Purtroppo, durante le operazioni di salvataggio, un polpo ha afferrato il cucciolo di cane e lo ha trascinato sott’acqua, provocandone il decesso per annegamento. Gli sforzi dei soccorritori si sono rivelati inutili, nonostante il loro immediato intervento.

La vicenda è oggetto di forte indignazione e ha suscitato un dibattito sull’importanza della tutela degli animali e sulla necessità di sensibilizzare le persone sull’importanza di evitare comportamenti rischiosi che possano mettere a repentaglio la loro incolumità e quella degli animali.