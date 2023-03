Arriva finalmente il Bonus spesa: ecco l’ISEE per chiederlo e come fare a comprare le cose fondamentali a spese dello Stato. Il Bonus spesa è uno strumento preziosissimo in un momento storico nel quale un’inflazione realmente inedita sta mettendo in crisi diverse famiglie. La misura del bonus spesa 2023 è stata prevista nella legge di bilancio e si tratta di una delle misure più importanti dal punto di vista sociale.

Con la legge di bilancio del 2023 arriva il contributo economico noto come bonus spesa: un aiuto erogato nella forma di contributi all’acquisto focalizzati su beni di prima necessità. Benché disposto a livello governativo questo bonus sarà gestito dai comuni. che ricevono un fondo di 500 milioni di euro globali dai quali attingere per erogare i buoni spesa ai nuclei familiari.

Come funziona e come chiederlo

Per poter avere il bonus spesa l’ISEE della famiglia deve essere entro i 15.000 euro. Come sappiamo oggi in realtà sono tantissime le famiglie che non ce la fanno ad andare avanti. Questo bonus diventa prezioso perché in Italia una famiglia su dieci e in condizioni di povertà assoluta.

Per il bonus spesa è importante ricordare che non si potranno comprare cose diverse da cibo, medicine o altri generi che non siano fondamentali. Con il bonus spesa 2023 si potranno anche pagare le bollette ma come ancora non è del tutto chiaro. Attualmente manca il decreto attuativo che possa consentire alle famiglie di richiedere al comune il contributo.

Gli aiuti più importanti

Secondo le ultime indiscrezioni il decreto attuativo dovrebbe arrivare presto per scoprire finalmente come è connotata questa misura e quindi se si capirà se oltre l’ISEE entro i 15.000 euro c’è qualche altra condizione richiesta, dal punto di vista burocratico, per poter accedere al beneficio.

Ma sul fronte delle povertà non basta: in attesa di un Reddito di base universale, la cui possibilità di essere almeno preso in considerazione sembra allontanarsi ogni giorno di più oltre al bonus spesa, le famiglie hanno sempre a disposizione l’Assegno unico universale che risulterà particolarmente ricco se l’ISEE è basso. C’è anche la possibilità della Carta risparmio spesa ma la si può avere soltanto se si hanno bambini entro i 3 anni oppure se si hanno anziani conviventi.