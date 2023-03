Abbassare legalmente l’ISEE può essere molto utile per ottenere tanti bonus in più e beneficiare di aiuti economici importanti. Compilare il documento nel modo giusto, con tutte le informazioni necessarie e i dati relativi alla situazione finanziaria della famiglia, è fondamentale per accedere a queste opportunità. Il primo passo per ottenere l’ISEE corrente è verificare se c’è stato un peggioramento della situazione economica rispetto all’anno precedente. In questo caso, sarà possibile richiedere l’ISEE corrente e far pervenire questa informazione all’Inps per ottenere tanti bonus in più. Ad esempio, se si è perso il lavoro nel 2022, sarà possibile richiedere l’ISEE corrente per ottenere i benefici previsti per chi è senza lavoro.

Oltre a questo, ci sono altri modi legali per abbassare l’ISEE. Ad esempio, cointestare un conto in banca con una persona di fiducia che non faccia parte del nucleo familiare può ridurre la giacenza media e abbassare l’ISEE. Inoltre, intestare un immobile ai genitori anziché al nucleo familiare può avere lo stesso effetto.

Infine, un cambio di residenza di uno dei membri della famiglia può abbassare l’ISEE. Queste operazioni sui conti in banca, sugli immobili e sui membri del nucleo familiare possono consentire di ottenere un ISEE più basso e, di conseguenza, di accedere a tanti bonus in più.