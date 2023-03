Il governo italiano ha annunciato un nuovo decreto per le bollette, del valore di 5 miliardi di euro, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal mese di giugno. Il decreto mira a sostenere le famiglie italiane, soprattutto quelle con un Isee fino a 15 mila euro, che si trovano in difficoltà economiche a causa della crisi causata dalla pandemia di Covid-19. In particolare, il bonus sociale, che garantisce uno sconto sulla bolletta della luce per le famiglie con un Isee fino a 15 mila euro, sarà prorogato fino al mese di giugno. Inoltre, saranno reintrodotti gli oneri di sistema, che erano eliminati per calmierare la spesa delle famiglie. Tuttavia, al posto degli oneri di sistema, sarà introdotta una nuova “compensazione” che dovrebbe garantire un taglio in percentuale delle bollette pari a quello che era garantito dalla loro eliminazione.

Inoltre, dal prossimo primo ottobre, verrà introdotto un nuovo bonus per la luce, chiamato “famiglia”. Il bonus prevede l’introduzione di una fascia di consumo standardizzata che beneficerà di un prezzo calmierato, più basso di quello di mercato. Man mano che i consumi salgono, anche il prezzo crescerà. Si tratta di un meccanismo a “soglie” simile a quello utilizzato per il calcolo delle tari.