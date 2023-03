Il governo ha approvato un provvedimento contenente misure a sostegno di famiglie e imprese contro l’aumento delle bollette energetiche, previsto per il 1° aprile. Il bonus famiglia è prorogato per le bollette della luce per i nuclei con Isee fino a 15mila euro, mentre per il gas è stata confermata la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2023. Inoltre, dal prossimo autunno partirà un incentivo al risparmio energetico per tutti i cittadini.

Il bonus sociale per le bollette di luce e gas è prorogato fino al 30 giugno per le famiglie con Isee fino a 15mila euro. Inoltre, dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2023 partirà un nuovo incentivo al risparmio energetico per tutti i cittadini. Questo contributo compenserà le spese di riscaldamento, senza limiti di reddito e senza la necessità di presentare domanda per ottenerlo. L’Arera, l’autorità regolatrice del settore, definirà le modalità applicative e il contributo sarà erogato con una quota fissa, ma differente a seconda delle zone climatiche.

Caro Energia

Il governo ha inoltre confermato la linea di sostegno alle famiglie contro il caro energia. Le bollette del gas continuano a rappresentare un peso non indifferente per i bilanci familiari, nonostante il prezzo sia sceso dopo i record negativi raggiunti nei mesi scorsi. Con la Manovra finanziaria 2023, è stato pensato di “ritoccare” il bonus bollette energetiche per sostenere i cittadini con nuclei familiari nelle spese per luce e gas, incentivando nello stesso tempo la riduzione dei consumi energetici.

Il bonus famiglia 2023 prevede uno “sconto” sulle bollette del gas, suddivise in due parti, con una quota fissa e una variabile a cui applicare uno “sconto”. L’obiettivo è anche quello di incentivare il risparmio energetico, premiando chi consuma meno. Tuttavia, alcune associazioni dei consumatori sono scettiche sul fatto che gli sconti resteranno solo per chi consumerà meno rispetto a quest’anno. Resta da definire anche il prezzo soglia per gas e luce e le soglie Isee per accedere al Bonus.