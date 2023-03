Il nuovo bonus da 2000 euro per le Partite Iva è una buona notizia per tutti i lavoratori autonomi della regione Lombardia. Questo sostegno è promosso da Progetto Europa, ente di consulenza e formazione accreditato ai Servizi al Lavoro della regione Lombardia, e ha come obiettivo principale quello di favorire lo sviluppo professionale dei lavoratori in azienda rispetto alle esigenze formative specifiche di tutte le tipologie di impresa che caratterizzano il tessuto produttivo lombardo.

I voucher

Il bonus sarà erogato sotto forma di voucher e potrà essere utilizzato per partecipare a corsi di formazione selezionabili da un apposito catalogo regionale per la formazione continua. Potranno usufruire del bonus le imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza, le imprese familiari, le cooperative, gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) che svolgono attività economiche, i liberi professionisti associati e i titolari di Partita Iva. Inoltre, possono accedere al bonus anche i lavoratori dipendenti in servizio che sono anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale e che sono assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio della regione Lombardia.

Il valore del voucher varia in base al livello di EQF del corso di formazione scelto. EQF è il Quadro Europeo delle Qualifiche, un sistema di riferimento che cataloga secondo 8 livelli le qualifiche dei diversi Paesi dell’Unione Europea. Il costo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello EQF, e quindi del tipo e del grado di competenze da acquisire.

Ogni impresa potrà usufruire di un importo massimo di 50.000 euro spendibili nell’arco di un anno e ciascun lavoratore libero professionista potrà usufruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo di 2.000 euro per annualità solare. Per ottenere il bonus, bisognerà presentare una domanda sul sito progetto-europa.com, compilando un form e inserendo tutti i dati richiesti. Una volta inviata la domanda, si dovrà aspettare di essere ricontattati.