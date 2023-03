Il governo Meloni ha annunciato di prorogare gli aiuti sulle bollette, ma con un sistema rinnovato che si baserà sulla selettività e sulla premialità. Il nuovo decreto dovrebbe arrivare al prossimo consiglio dei ministri e prevede diverse misure, tra cui un bonus famiglie che premia il risparmio e un credito di imposta modulato sul prezzo del gas per le imprese. Per incentivare il risparmio energetico, si prevede di introdurre un meccanismo simile alle tariffe dell’acqua, con un prezzo al consumo base valido per tutti e tariffe crescenti in base ai consumi, ponderate rispetto al numero di componenti della famiglia. In questo modo si fissano delle soglie di consumo, superate le quali il prezzo sale, incentivando il risparmio energetico. Inoltre, si parla di un meccanismo premiale per chi non spreca, garantendo l’azzeramento totale degli oneri per chi consuma di meno.

Per quanto riguarda il bonus sociale per le famiglie con un Isee inferiore a 15 mila euro, l’orientamento del governo è quello di confermarlo, valutando il rinnovo con le attuali soglie Isee.

Per finanziare il nuovo decreto, il governo utilizzerà i risparmi dei vecchi incentivi, che hanno avuto un utilizzo inferiore a quanto stanziato, ammontando a 5-6 miliardi di euro. Inoltre, è prevista la reintroduzione, almeno parziale, degli oneri di sistema, che garantiranno uno sconto simile a quello attuale, visto il calo del prezzo del gas che dovrebbe portare ad una riduzione delle bollette dell’elettricità del 20-25%, e quindi ad una riduzione degli aiuti di una percentuale simile.