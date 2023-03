Con la pandemia del 2020 e la guerra tra Russia e Ucraina in corso, le bollette hanno subito notevoli rincari che hanno messo in ginocchio molte famiglie italiane. Anche se i prezzi sembrano essere in diminuzione, non siamo ancora tornati ai livelli pre-crisi e molte famiglie cercano di trovare strategie per ridurre i consumi e le spese.

Ecco alcuni consigli per ridurre l’impatto economico delle bollette sul bilancio familiare.

Ridurre i consumi e gli sprechi energetici

Ridurre i consumi e gli sprechi energetici è la strategia più ovvia e semplice per ridurre il costo delle bollette. Spegnere le luci non necessarie e azionare gli elettrodomestici solo a carico completo sono solo alcune delle azioni che si possono mettere in atto.

Verificare la classe energetica dei propri elettrodomestici

Valutare la classe energetica dei propri elettrodomestici e considerare la sostituzione di quelli meno efficienti può aiutare a ridurre il costo delle bollette.

Utilizzare pannelli fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici producono energia elettrica in modo autonomo grazie allo sfruttamento della luce solare, riducendo la dipendenza dalle fonti tradizionali e diminuendo il costo della bolletta. Anche se il costo iniziale di acquisto e di impianto può essere notevole, nel corso del tempo garantisce un buon risparmio.

Verificare se si può accedere al bonus luce e gas

Il bonus luce e gas è ancora in vigore, con un incremento del tetto ISEE a 15mila euro. Per accedervi al 100%, però, è necessario un ISEE inferiore a 9.530 euro.

Verificare la possibilità di accedere al Bonus Famiglie

Il governo sta pensando di introdurre il Bonus Famiglie nella seconda metà dell’anno, che si baserebbe sui consumi di ciascun utente e avrebbe lo scopo di spingere gli italiani a consumare meno. Entro una certa soglia di consumo, il prezzo si manterrebbe masso, mentre l’energia in più avrebbe un costo più alto: chi consuma più di ciò che aveva consumato negli anni precedenti, quindi, pagherà di più, mentre risparmierà chi riuscirà a ridurre i consumi.