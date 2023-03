Il commissario straordinario della Zes Calabria e Campania, Giosy Romano, ha annunciato il rilascio dell’autorizzazione unica per l’ampliamento dello stabilimento Novartis, leader nel settore farmaceutico nell’area Zes Campania a Torre Annunziata. Questo investimento creerà ulteriori 50 posti di lavoro per un valore di 32 milioni di euro. In un momento in cui l’economia italiana sta cercando di riprendersi dagli effetti della pandemia, investimenti come quello di Novartis rappresentano un segnale di speranza per la creazione di nuovi posti di lavoro e lo sviluppo dell’industria farmaceutica in Italia.

Il commissario Romano ha sottolineato l’importanza di cogliere e supportare le nuove sfide mettendo in pratica tutti gli strumenti normativi a disposizione per favorire lo sviluppo. Inoltre, l’ampliamento dello stabilimento Novartis rappresenta anche un’opportunità per la città di Torre Annunziata e la Campania nel suo complesso, che potranno beneficiare della presenza di un’azienda leader nel settore farmaceutico.