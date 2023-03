Due giovani turisti feriti in due tentativi di rapina a Napoli. Il primo episodio ha coinvolto un turista 21enne proveniente dalla Thailandia, aggredito intorno alle 3 del mattino in via Carbonara. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 21enne sarebbe vittima di una tentata rapina, riportando la frattura della mandibola. Il giovane è all’Ospedale del Mare, dove sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile che hanno avviato le indagini.

Il secondo episodio ha coinvolto un 26enne del Kazakistan, trovato ferito in vico Pergole dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella, intervenuti in ospedale, si sarebbe trattato di una tentata rapina da parte di due persone alla quale il 26enne avrebbe reagito. I malfattori lo avrebbero colpito alla schiena per poi fuggire. La vittima è dimessa, per lui una diagnosi di 13 giorni per ferite alla schiena.

Entrambi i casi sono presi in carico dai Carabinieri, che stanno conducendo le indagini per individuare i responsabili. Questi episodi, purtroppo, non sono isolati e si aggiungono ad una serie di fatti di cronaca che hanno recentemente colpito la città di Napoli.