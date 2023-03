L’incendio di un’auto è sempre un evento preoccupante e, sebbene possa capitare per motivi accidentali, in molti casi potrebbe essere causato da atti di vandalismo o addirittura criminali. L’episodio accaduto a Ercolano ha visto finire in fiamme una “Smart” parcheggiata in vico Santa Rosa. Fortunatamente, il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Torre del Greco ha impedito che le fiamme si propagassero ad altre vetture o edifici circostanti, ma l’auto in questione è finita completamente danneggiata. Secondo le prime informazioni, l’auto apparteneva a un incensurato e, attualmente, i Carabinieri della tenenza locale stanno indagando per risalire alla natura dell’incendio e alle cause. Sarebbe prematuro fare ipotesi sulla causa dell’incendio senza avere maggiori informazioni e senza attendere le conclusioni delle indagini, ma sembrerebbe un rogo doloso.

Tuttavia, l’episodio fa riflettere sulla questione della sicurezza dei parcheggi pubblici e privati, che possono essere a rischio di atti vandalici o criminali. È importante che le autorità locali e i gestori dei parcheggi adottino misure di sicurezza adeguate per prevenire tali eventi, come ad esempio l’installazione di sistemi di videosorveglianza o l’incremento delle pattuglie di sicurezza nei parcheggi pubblici.