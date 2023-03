Un uomo di 39 anni arrestato per lesioni personali aggravate in seguito all’aggressione di un ginecologo in servizio presso l’Ospedale Vecchio Policlinico dell’Università Vanvitelli di Napoli. L’episodio è avvenuto ieri, quando gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono chiamati a intervenire presso il pronto soccorso ostetrico-ginecologico della struttura. Il medico aggredito aveva incontrato l’uomo sulle scale esterne dell’ospedale. Secondo quanto riferito, l’aggressore era in forte agitazione a causa delle complicanze riscontrate nel parto di una sua parente avvenuto giovedì precedente. Il neonato, infatti, aveva avuto una crisi respiratoria e il ginecologo, presente in sala operatoria, aveva dovuto intervenire per salvare la vita del piccolo.

Senza alcun motivo apparente, l’uomo ha colpito il medico con un pugno al volto. Successivamente, il medico ha riferito di non essere stato presente durante il parto del bambino. Gli agenti intervenuti sul posto hanno identificato l’aggressore e lo hanno arrestato per lesioni personali aggravate. L’aggressione ai danni di un professionista della salute è un atto grave e preoccupante, che non dovrebbe mai accadere in nessuna circostanza. Il personale medico e sanitario, infatti, lavora duramente per garantire la salute e il benessere dei pazienti e delle loro famiglie, e merita il massimo rispetto e protezione da parte della comunità.