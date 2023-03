La notte scorsa si è verificato un furto in una gioielleria a Torre del Greco, con un bottino stimato a circa 150mila euro. La gioielleria Altieri, situata in via Roma, è presa di mira dai ladri, che hanno portato via preziosi e altri oggetti di valore. Le autorità locali hanno aperto un’indagine sul caso e stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni all’esercizio commerciale per raccogliere informazioni utili all’indagine.

Purtroppo, questo è solo l’ultimo episodio di una serie di furti e rapine che hanno colpito le attività commerciali nella zona. L’aumento della criminalità rappresenta una preoccupazione per i residenti e gli imprenditori locali, che chiedono alle autorità di intensificare i controlli e aumentare la sicurezza nella zona. La situazione richiede un’azione decisa e coordinata da parte delle autorità per garantire la sicurezza dei cittadini e delle loro proprietà.