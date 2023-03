La popolazione anziana in Italia sta aumentando di anno in anno. Per questo motivo, il governo italiano ha introdotto una serie di bonus e agevolazioni per aiutare gli anziani a vivere meglio e ad affrontare le difficoltà quotidiane. In questo articolo, esamineremo l’elenco completo di bonus e agevolazioni disponibili per gli anziani over 70 in Italia. Anche per quest’anno il Governo ha confermato diverse agevolazioni a favore degli over 70, migliorando così la loro qualità di vita. Tantissimi gli ambiti coinvolti e diversi i bonus per chi possiede una pensione minima o da chi versa in condizioni economiche difficoltose.

Il costo della vita è aumentato di molto negli ultimi anni e spesso a risentirne maggiormente sono proprio quelle categorie definite più fragili, inclusi gli anziani. Le agevolazioni disposte per gli over 70 hanno proprio come obiettivo una maggiore protezione nei loro riguardi ed un miglioramento generale della loro quotidianità.

Prestiti agevolati e sconto sul bollettino per over 70

Per i soggetti over 70 è possibile richiedere prestiti con rate agevolate, che non superano mai il 20% del valore della propria pensione.

Inoltre, i pensionati hanno diritto ad un bollettino postale scontato. Presentando la propria carta d’identità valida presso la Posta del proprio Comune verrà applicato uno sconto di 0,60 centesimi, portando così il costo del Bollettino postale a soli 0,70 centesimi.

Agevolazioni e bonus per over 70: sconti per cinema e teatro

Tantissimi i luoghi di cultura in Italia che prevedono una serie di agevolazioni e sconti a favore degli over 65 e over 70. Ogni Comune, ente o struttura gestisce le agevolazioni previste per i visitatori di questa categoria, stabilendo i propri requisiti di accesso.