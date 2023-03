L’aggressione subita da un noto medico di medicina generale di Giugliano è un fatto molto preoccupante che ha scatenato indignazione e preoccupazione tra la comunità medica e la popolazione locale. L’aggressione è avvenuta quando il medico si è rifiutato di fornire un certificato di guarigione a un paziente, poiché il paziente era già dimesso dal pronto soccorso di un ospedale napoletano e il medico di base non aveva la possibilità di redigere tale certificato. A quel punto sono scattati i pugni davanti agli altri pazienti, con il medico finito al pronto soccorso.

Questa aggressione è inaccettabile e rappresenta una minaccia per la sicurezza dei medici e degli operatori sanitari in generale. La medicina è una professione che richiede una grande responsabilità e impegno da parte dei medici, che si dedicano alla cura e al benessere dei pazienti.

Tuttavia, la violenza contro i medici non è un fenomeno isolato da affrontare seriamente dalle autorità competenti. È importante che le forze dell’ordine e le autorità sanitarie collaborino per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e per punire i responsabili di atti di violenza.