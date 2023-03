L’amministrazione comunale ha avviato i lavori di riqualificazione dell’area di Piazza D’Armi a Nola, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’area, da tempo oggetto di polemiche e degrado, vedrà la realizzazione di una nuova piazza, un parcheggio, un’area per concerti e spettacoli all’aperto e un polmone verde per la città. A darne notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola. Tuttavia, l’avvio dei lavori è accompagnato da proteste e polemiche, in particolare da parte dei commercianti che da anni occupano gli spazi in maniera abusiva. Le ruspe sono infatti tornate a lavoro, abbattendo le baracche e i chioschi abusivi, suscitando le lacrime e la disperazione dei commercianti che vedono in questo atto una minaccia alla loro sopravvivenza economica.

Nonostante le proteste, l’amministrazione comunale ha sostenuto che l’abbattimento delle baracche e dei chioschi abusivi era un atto dovuto e necessario per poter procedere con la riqualificazione dell’area e la realizzazione della nuova piazza. Il sindaco Buonauro ha inoltre sottolineato che l’area di Piazza D’Armi è stata oggetto di decenni di malaamministrazione e clientelismo, e che la riqualificazione rappresenta un’opportunità per ridare dignità e speranza ad un territorio a lungo trascurato.

I lavori di riqualificazione dell’area di Piazza D’Armi saranno suddivisi in lotti, con il primo finanziato dal PNRR e gli altri due finanziati con risorse comunali. L’obiettivo finale è quello di realizzare una nuova piazza funzionale e moderna, che rappresenti un nuovo centro di aggregazione e di vita per la città di Nola.