Una tragedia sul lavoro si è verificata a Pago del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino, dove un addetto alla raccolta dei rifiuti ha perso la vita cadendo dal predellino posteriore del camion durante le operazioni di svuotamento dei bidoni dei rifiuti. La vittima è un uomo di 61 anni il cui nome non è stato reso noto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Baiano per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al momento, le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento e si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini. È importante sottolineare come questo tragico incidente sia un ennesimo esempio di come il settore dei rifiuti sia considerato ad alto rischio lavorativo e richieda misure di sicurezza adeguate per evitare incidenti sul lavoro.

La morte di un lavoratore è sempre una tragedia e la nostra solidarietà va alla famiglia e ai colleghi dell’uomo scomparso. È fondamentale che ogni sforzo sia fatto per prevenire questo tipo di incidenti in futuro e garantire la sicurezza dei lavoratori.