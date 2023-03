Costanzo Mascia, uno studente di 16 anni dell’ITIS “Bosco Lucarelli” di Benevento, è morto improvvisamente dopo un malore che ha avvertito per alcuni giorni. Il giovane era ricoverato presso l’ospedale San Pio di Benevento, ma purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvarlo. La comunità studentesca dell’ITIS “Bosco Lucarelli” è in lutto per la perdita del giovane compagno di classe. La dirigente della scuola, Maria Gabriella Fedele, ha espresso il suo profondo dolore e la vicinanza alla famiglia del ragazzo. Anche il sindaco di Colle Sannita, dove il giovane viveva con la sua famiglia, ha espresso il suo cordoglio e ha dichiarato che la città si stringerà attorno alla famiglia del giovane in questo momento difficile.

Al momento non si conoscono le cause esatte della morte di Costanzo Mascia. Secondo alcune fonti, i sintomi manifestati dal giovane farebbero pensare a una leucemia fulminante o a una meningite molto rapida nel suo decorso. Non è escluso che la Procura di Benevento possa disporre l’esame autoptico sulla salma per scoprire le cause effettive della morte.