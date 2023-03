La morte di un giovane è sempre una tragedia, e l’incidente stradale che ha portato alla perdita di Domenico Antinori, a soli 22 anni, rappresenta un dramma per la sua famiglia e per la comunità di Trevignano Romano, dove il giovane viveva. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e gli inquirenti dovranno accertare la dinamica dell’evento per comprendere cosa sia successo e chi sia stato responsabile. Ciò che è certo è che la via Braccianese, sulla quale si è verificato l’incidente, è una delle strade più pericolose dell’area circostante, richiedendo sempre la massima prudenza da parte dei conducenti.

La moto del ragazzo stava procedendo lungo la via Braccianese, quando è avvenuto lo scontro con la vettura: le condizioni del giovane sono apparse gravissime da subito. Inutili i soccorsi prima della polizia locale e poi del 118, il giovane è spirato poco dopo. L’incidente rappresenta un monito sulla necessità di prestare sempre attenzione alla guida e di rispettare le regole del codice della strada per evitare tragedie come questa. La morte di un giovane è sempre un evento doloroso e la comunità di Trevignano Romano si stringe attorno alla famiglia di Domenico Antinori in questo momento di grande dolore.