Il viaggio in treno è uno dei mezzi di trasporto più utilizzati per gli spostamenti quotidiani in Italia, ma purtroppo non è immune da episodi di violenza e insicurezza. L’episodio è avvenuto su un treno regionale diretto da Napoli a Roma ed ha fatto provare ai passeggeri momenti di grande paura e tensione. Secondo quanto raccontato dai testimoni presenti a bordo, un uomo di nazionalità nigeriana ha estratto delle forbici e ha iniziato a minacciare i passeggeri presenti sulla carrozza. Non è chiaro se l’uomo avesse intenzione di rubare o vandalizzare una telecamera di videosorveglianza presente sulla carrozza, ma la sua azione ha comunque suscitato l’allarme e la paura dei passeggeri. I fatti sono avvenuti all’altezza della stazione di Latina.

Fortunatamente, a bordo c’era un agente della polizia penitenziaria, in viaggio verso il carcere di Regina Coeli, che ha cercato di fermare l’uomo armato di forbici. Nonostante la resistenza opposta dall’uomo, l’agente è riuscito a disarmarlo e a immobilizzarlo. Il capotreno ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute alla stazione di Latina Scalo per prendere in custodia l’uomo e portarlo in Questura. L’uomo, a quanto risulta, ha precedenti penali, e verrà giudicato in tribunale per direttissima.