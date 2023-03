Incendio in un’azienda per la lavorazione di rottami ferrosi nell’area Pip del comune di Sarno. L’incendio ha interessato detriti ferrosi depositati su un piazzale a cielo aperto di circa 1.500 mq e le fiamme sono sotto il controllo dei vigili del fuoco intervenuti con due squadre dei distaccamenti di Nocera e Sarno, oltre al supporto di tre autobotti, di cui una proveniente dal comando dei vigili del fuoco di Napoli. Le operazioni di estinzione sono tutt’ora in corso e il comando dei vigili del fuoco di Salerno ha attivato l’Arpac per il monitoraggio preventivo ambientale dei prodotti di combustione sviluppatisi a seguito dell’incendio. L’Arpac è l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Campania e si occupa di monitorare la qualità dell’aria, delle acque e del suolo nella regione.

Gli incendi industriali possono causare seri danni all’ambiente e alla salute delle persone. I prodotti di combustione possono essere tossici e dannosi per la salute umana e animale, oltre a causare danni alla fauna e alla flora circostanti. È quindi importante che gli enti preposti al monitoraggio ambientale intervengano tempestivamente in caso di incidenti di questo genere, al fine di prevenire danni alla salute e all’ambiente.