Un imprenditore di Sant’Antonio Abate raggiunto da un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente pari a 167.878 euro, eseguito dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata. Il sequestro disposto dal gip su richiesta della Procura torrese, in quanto l’imprenditore avrebbe sottratto all’erario oltre 167mila euro con false dichiarazioni. Il rappresentante della società operante nel commercio all’ingrosso di bevande, è interessato dal provvedimento. Questo tipo di azione legale è messa in atto per recuperare le somme che sarebbero illecitamente sottratte all’erario. Il sequestro preventivo per equivalente consiste nel sequestrare beni o denaro che sono ritenuti essere il provento dell’attività criminosa.

L’importo sottratto all’erario tramite false dichiarazioni è un reato che è perseguito con fermezza dalle autorità competenti. La Guardia di Finanza e la Procura torrese hanno dimostrato la loro determinazione nel perseguire questo tipo di reato, che causa un danno alla collettività e alla finanza pubblica.