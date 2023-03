Il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri Nas in 1.058 aziende di ristorazione che gestiscono le mense scolastiche ha evidenziato che il 31% di esse, pari a 341 aziende, presentava irregolarità. Sono accertate 482 violazioni penali e amministrative e sono comminate sanzioni pecuniarie per un totale di 240mila euro. Inoltre, sono sequestrate o sospese nove aree cucina. Questi controlli sono effettuati a livello nazionale dal comando carabinieri per la Tutela della Salute in collaborazione con il ministero della Salute. L’obiettivo della campagna era verificare la qualità dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering che si occupano della gestione delle mense presso le scuole.

I controlli sui servizi di ristorazione e catering nelle mense scolastiche sono particolarmente importanti per garantire la salute e la sicurezza degli studenti. Inoltre, l’irregolarità di queste aziende può rappresentare un rischio per la salute pubblica, in quanto la manipolazione inadeguata degli alimenti e la mancanza di igiene possono causare malattie gastrointestinali e infezioni alimentari. Per questo motivo, i controlli e le sanzioni sono uno strumento importante per garantire che le imprese di ristorazione rispettino le norme di igiene e sicurezza e che i pasti serviti nelle mense scolastiche siano di qualità adeguata per gli studenti.