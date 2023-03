La tragedia di un terribile incidente stradale ha scosso due comunità all’alba di ieri mattina. Cinque veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro violento che ha provocato la morte di due giovani: Martina Persico, 30enne di Massa Lubrense, e Francesco Cataldo, 27enne di Cervino. Una terza persona, una donna di Pagani, è gravemente ferita ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto sulla statale 162 in direzione Nola, per motivi ancora sconosciuti. Tutte le persone coinvolte nello schianto sono sottoposte a test tossicologici, mentre le salme delle vittime sono trasportate al II Policlinico per l’esame autoptico. Un vuoto incolmabile nelle famiglie e nelle rispettive comunità di Massa Lubrense e Cervino. Martina, alla guida di una Fiat 500, è morta sul colpo nello schianto, mentre Francesco, alla guida di una Citroen C4, ha lottato per la vita ma è spirato poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Le due vittime

La tragedia ha segnato per sempre le vite dei familiari e degli amici dei due giovani, lasciando un dolore immenso. Martina, cantante nei locali e mamma di un figlio piccolo, era molto amata da tutti coloro che le stavano attorno, mentre Francesco, che lavorava nel settore del fitness e dei prodotti per palestre, lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Cervino, dove viveva da molti anni con la sua famiglia. L’inchiesta sulle cause dell’incidente è ancora in corso, ma ciò che è certo è che la vita di due giovani si è spezzata in un solo istante, lasciando una ferita profonda nelle loro famiglie e nella comunità circostante. La tragedia di Sant’Anastasia ci ricorda l’importanza di guidare con prudenza e rispetto per gli altri automobilisti, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.