L’omicidio di una coppia di coniugi nella propria abitazione è una tragedia che suscita grande sgomento e preoccupazione nella comunità locale. La notizia della loro morte violenta ha fatto il giro dei media nazionali e ha suscitato grande indignazione. Secondo le prime informazioni, la coppia, composta da un uomo di 59 anni e una donna di 53, l’hanno trovata morta nella loro casa di Serranova, frazione di Carovigno, in provincia di Brindisi. Entrambi presentavano i segni di colpi di arma da fuoco e si suppone che siano uccisi poco prima di essere scoperti.

Le indagini sono immediatamente avviate dalle forze dell’ordine, con l’intervento del nucleo investigativo dei carabinieri, della sezione Rilievi e della compagnia di San Vito dei Normanni. Il pubblico ministero della Procura di Brindisi, Francesco Carluccio, si è recato sul posto per coordinare le indagini.

Al momento, non sono ancora chiare le cause dell’omicidio e le ipotesi sono molteplici: si ipotizza sia un omicidio premeditato o un’aggressione a scopo di rapina finita male. Le autorità stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti della coppia e di raccogliere quante più informazioni possibili per risalire ai responsabili del duplice omicidio.