Domenica 12 marzo, dalle 10 alle 18, i volontari dell’associazione “Piccolo Grande Amore” di Santa Maria la Carità saranno presenti in piazza Tasso, a Sorrento, per una raccolta fondi a favore di Maria Rosaria, una bimba di otto anni affetta da una rarissima e grave cardiopatia. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sorrento, ha l’obiettivo di sostenere Maria Rosaria e la sua famiglia nel loro percorso verso la cura della patologia. La bimba infatti, ha bisogno di recarsi negli Usa, all’Heart Boston Children’s Hospital, il primo centro mondiale per la cura di questo tipo di malattia, dove potrà ricevere le cure necessarie per migliorare la sua condizione di salute.

I volontari dell’associazione “Piccolo Grande Amore” saranno impegnati nella vendita di uova pasquali, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la famiglia di Maria Rosaria nell’affrontare i costi dell’intervento medico. L’iniziativa si svolge nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e con tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti.

La rarità della patologia di Maria Rosaria rende la sua cura particolarmente complessa e costosa, motivo per cui l’associazione “Piccolo Grande Amore” ha deciso di sostenere la famiglia nella raccolta dei fondi necessari per il viaggio e per l’intervento medico. La solidarietà della comunità è fondamentale per aiutare Maria Rosaria e la sua famiglia a superare questa difficile prova.