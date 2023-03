Caso di violenza sessuale che coinvolge un uomo di Sant’Agata dei Goti, tirato in ballo da un’indagine dei carabinieri avviata dopo la denuncia di una donna di 58 anni, rappresentata dall’avvocato Ettore Marcarelli. L’uomo è accusato di aver palpeggiato il sedere della donna in un supermercato di Sant’Agata dei Goti. L’avvocato dell’imputato, Alessandro Della Ratta, aveva sollecitato il non doversi procedere per il suo assistito, ma il gup Vincenzo Landolfi ha accolto la richiesta della Procura ed ha spedito a giudizio l’uomo, il cui processo inizierà il 21 novembre.

Secondo la denuncia della vittima, l’uomo avrebbe avvicinato la donna nel reparto detersivi del supermercato, palpeggiandola e rimanendo attaccato alla parte posteriore del suo corpo, al punto da farle sentire il fiato sul collo. L’uomo ha sempre negato le accuse, sostenendo di aver toccato la parte offesa solo lievemente mentre stava passando per prendere dei prodotti.

Le circostanze del caso sono al centro di un’attività investigativa che ha incluso la ricostruzione delle distanze tra uno scaffale e l’altro. Ora, spetta alla giustizia valutare le prove e giungere a una decisione sulla responsabilità dell’imputato.