Pompei, in arrivo 50mila turisti al giorno, ma mancano mille addetti per i periodi di picco. Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio per scongiurare la chiusura delle attività ricettive ha organizzato il “Job in tourism recruiting day”, la prima “Fiera del lavoro” del settore per agevolare l’incontro tra domanda e offerta.

L’evento avrà luogo il 30 marzo – a partire dalle ore 10.00 – presso il “Porto di Pompei – Marina di Stabia”.

Hanno inviato la richiesta di partecipazione centinaia di aziende da tutta la Campania, e del Sud Italia, e migliaia di giovani, in cerca di lavoro, da tutta Italia.

In vista della prossima stagione estiva, il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, al fine di agevolare e favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ha organizzato una “Fiera del lavoro” per il settore turistico alberghiero. Nel corso dell’evento – che si svolgerà il prossimo 30 marzo alle ore 10.00 presso il “Porto di Pompei” di Marina di Stabia a Castellammare di Stabia in Corso Alcide de Gasperi 313 – le aziende in cerca di figure professionali avranno la possibilità di incontrare i candidati e al contempo di avere a disposizione un’adeguata vetrina promozionale.

Il sindaco Carmine Lo Sapio: “L’industria del turismo marcia a pieno regime, tuttavia fatica a trovare chi la sostenga. Dopo la marcata ripresa del 2022, anche per quest’anno si prevede un aumento dei flussi di turisti, dall’Italia e dall’estero. Ma la crescita del settore, tuttavia, si scontra con le difficoltà di reperimento del personale. Tanto che per la Pasqua e per i mesi primaverili legati ai ponti si stimano, in tutta Italia, 50 mila posizioni vacanti nelle imprese turistiche. A lanciare l’allarme che rischia di danneggiare un settore in piena ripresa sono le associazioni di categoria. I lavoratori non si trovano così facilmente: le imprese segnalano difficoltà di reperimento delle figure professionali nel 34% dei casi, non solo per preparazione inadeguata ma, sempre più spesso, per mancanza di candidati. Una percentuale che sale addirittura al 52% nella ristorazione, mentre scende al 26,7% nelle altre imprese del turismo.

Più nel dettaglio, i profili necessari sono per il 2,6% di professioni con elevata specializzazione, l’81,5% professioni qualificate, l’1,3% di addetti specializzati e il 14,6% di professioni non qualificate. E proprio queste ultime appaiono quelle più ostiche da rintracciare. Sul mercato resta infatti impossibile, attualmente, mettere sotto contratto camerieri semplici, facchini e lavapiatti. Ma ci sono difficoltà anche per gli addetti alle pulizie e magazzinieri. Quanto alle fasce professionali più qualificate si va a caccia di 10 mila posti. E in particolare contabili, baristi, informatici e assistenti reception e cuochi. Alla luce di questi dati allarmanti ho inteso organizzare una ‘Fiera del lavoro’ per il settore turistico”.

Prenderanno parte all’evento:

– Il Presidente della Regione Campania On. Vincenzo De Luca

– L’Assessore al Lavoro della Regione Campania On. Antonio Marchiello

– L’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci

– L’Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania On. Armida Filippelli

– Gli Onorevoli della Regione Campania Mario Casillo e Loredana Raia

– L’Arcivescovo di Pompei monsignor Tommaso Caputo

– L’Arcivescovo di Castellammare monsignor Francesco Alfano

– I Commissari Prefettizi dei Comuni di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata

– Il Direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel

– Il Soprintendente di Napoli Mariano Nuzzo

– I Sindaci del comprensorio