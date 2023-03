La carenza di personale sta diventando un problema sempre più diffuso in diversi settori, incluso quello dei trasporti pubblici. Nel caso della Circumvesuviana, la mancata adesione alle forme di straordinario ha portato alla cancellazione di diverse corse, causando disagi per gli utenti delle linee vesuviane. Secondo quanto comunicato dall’Ente Autonomo Volturno (EAV), la carenza di personale ha portato alla cancellazione di diverse corse della Circumvesuviana, tra cui i treni Sorrento-NAPOLI delle 11:48 e Torre del Greco-NAPOLI via Centro Direzionale delle 11:25. In precedenza, cancellati anche altri treni, tra cui quelli in programma da Sorrento per NAPOLI alle 6:24, da NAPOLI per Sorrento delle 10:18, da Torre del Greco a NAPOLI via Centro Direzionale delle 10:37, da NAPOLI a Poggiomarino delle 7:23 e da Poggiomarino per NAPOLI delle 8:52.

Questa situazione sta causando disagi per gli utenti della Circumvesuviana, che si trovano costretti ad affrontare ritardi e cancellazioni di treni, rendendo difficile la pianificazione delle proprie attività quotidiane. Inoltre, la carenza di personale può anche influire sulla sicurezza dei viaggiatori, poiché il personale ridotto può causare problemi di supervisione e manutenzione dei mezzi di trasporto.