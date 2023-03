Una tragedia ha colpito la comunità di Favara, in provincia di Agrigento. Davide Licata, un bambino di soli 12 anni, è morto improvvisamente mentre giocava a basket nella palestra della scuola “Guarino”. Il piccolo è colto da un malore improvviso e si è accasciato a terra, perdendo i sensi. Nonostante l’intervento tempestivo delle ambulanze del 118 e dei sanitari che hanno cercato di rianimarlo, Davide è morto durante il tragitto verso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Il sindaco della città ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali del bambino. La Procura capo facente funzioni e la pm Giulia Sbocchia stanno acquisendo i certificati di idoneità all’attività agonistica del bambino e stanno attendendo l’esame autoptico per capire le cause della morte del 12enne. Al momento non è configurata nessuna ipotesi di reato.

La morte improvvisa di un bambino è sempre una tragedia difficile da accettare per la famiglia e per la comunità. È importante che venga fatta chiarezza sulle cause del decesso per poter dare risposte alla famiglia e per evitare che eventi simili possano accadere in futuro. La comunità di Favara si stringe attorno alla famiglia di Davide in questo momento di dolore e di grande tristezza.