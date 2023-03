Il Calcio Napoli si sta avvicinando sempre di più allo scudetto e la provincia a nord di Napoli si prepara già a festeggiare. Tuttavia, l’aumento della domanda di prodotti celebrativi ha portato all’insorgere di bancarelle abusive in ogni angolo della città. Recentemente, la polizia locale è intervenuta per sequestrare merci illecite del valore di 3mila euro e sanzionare i venditori per un totale di 11mila euro.

Sciarpe, magliette, bandiere e altri gadget celebrativi del Calcio Napoli avevano invaso le strade di Arzano, al confine con i Comuni di Secondigliano e Casavatore. La polizia locale ha risposto prontamente e, guidata dal comandante Biagio Chiariello, ha sequestrato la merce illecita e sanzionato i venditori abusivi. Alcuni venditori avevano occupato anche i marciapiedi ai due lati di via Napoli e avevano addirittura affisso i loro prodotti sui pali della pubblica illuminazione.

Uno dei venditori abusivi è risultato addirittura percettore del reddito di cittadinanza, il che evidenzia come questo fenomeno coinvolga individui provenienti da diversi strati sociali. La polizia locale, tuttavia, non ha concluso la sua operazione e sta ora cercando i laboratori dove vengono fabbricati i prodotti illeciti con il logo del Calcio Napoli e con il simbolo dello scudetto.