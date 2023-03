Le forze dell’ordine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno portato a termine un’importante operazione antidroga. Grazie all’attivazione della Sala Operativa del sovraordinato Comando Provinciale, i finanzieri del Gruppo di Nola sono riusciti a intervenire in tempo in un supermercato di una nota catena di distribuzione, dove alcuni individui stavano commettendo numerosi furti di prodotti in vendita sugli scaffali.

Sebbene gli altri ladri siano riusciti a dileguarsi, uno di essi è bloccato prima dagli addetti al supermercato e poi dai finanzieri che erano giunti sul posto poco dopo. L’operazione ha richiesto l’utilizzo di tecnologie di videosorveglianza che hanno permesso di constatare le modalità con cui il furto era perpetrato.

Il giovane fermato, un ventunenne di etnia “rom”, indossava una maglietta intima con un’apertura all’altezza dell’addome, appositamente creata per occultare la refurtiva in grande quantità. Il soggetto in questione aveva già subito precedenti penali per episodi simili e quindi è giudicato con rito direttissimo.

L’arresto del ladro rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine che, grazie alla loro efficace azione, hanno impedito ulteriori danni economici al supermercato e alle aziende produttrici dei beni rubati. L’operazione dimostra anche l’importanza dell’utilizzo di tecnologie avanzate come la videosorveglianza nella lotta contro la criminalità, soprattutto in situazioni in cui le forze dell’ordine devono agire rapidamente per evitare ulteriori danni.