I finanzieri della Compagnia di Portici, in collaborazione con gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, hanno condotto un’operazione di controllo in un deposito situato in una zona centrale di Portici. L’obiettivo dell’operazione era quello di verificare la legalità dell’attività svolta all’interno del deposito e la provenienza dei prodotti in esso contenuti. Durante il controllo, sono rinvenute e sequestrate 17 macchine da cucire, diversi macchinari professionali utilizzati per pressare a caldo i loghi sugli indumenti, 1250 magliette, di cui 250 riportanti i nomi di alcuni giocatori del Napoli, 1200 etichette, di cui 1000 con il logo “S.S.C. Napoli Official Product” e 200 con il logo “Palermo Calcio Official Product”, numerose bandiere con i colori della società sportiva partenopea.

Inoltre, i militari hanno denunciato la titolare del locale, una 37enne napoletana, per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e per contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. La denuncia è presentata in quanto i prodotti sequestrati presentavano marchi falsificati, che reano venduti come prodotti originali, ingannando i consumatori.